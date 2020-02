Nieuwe kleurrijke boetiek siert Vilvoordse winkelstraat Margo Koekoekx

21 februari 2020

16u25 18 Vilvoorde De officiële opening is voor later, maar je kan nu al wel terecht in de splinternieuwe boetiek van Annick Verhulst (56): Classy Cosy. Ze koos een nieuw pad in haar leven en hoopt dat via Broeilab te kunnen blijven bewandelen. Voor kleurrijke kledij, boho accessoires en zelfs geurtjes trek je richting de Leuvensestraat 86.

“Ik hou zelf erg veel van boho, maar heb voor elk wat wils in de aanbieding”, zegt Annick stralend. Je waant je dan ook meteen in een kleurrijk paradijs als je de winkel binnenwandelt. “Ik heb veel kleur in de aanbieding maar wil dat niet opdringen en heb dus ook wat klassiekere stuks in wit en zwart. Mensen moeten dragen waar ze zich goed bij voelen en als ze raad wensen steek ik graag een handje toe.”

Annick hield al café De Stille Genieter open en liet de zaak een tijdje geleden over aan Olivier en Marjorie. Annick groeide op in Zaventem en reisde heel België rond met de kermis. Enkele jaren geleden zakte ze af naar Vilvoorde om in de horeca te gaan. “Ik ben altijd heel zelfstandig geweest, heb hard gewerkt en ik droomde van mijn eigen boetiek. Dat kon ik nu verwezenlijken via Broeilab en ik hoop dat we van een pop-upcontract kunnen overgaan op een vast contract in de toekomst”, zegt ze vastberaden.