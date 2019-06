Nieuwe huisartsenwachtpost Midden-Brabant opent morgen deuren: chauffeur en noodnummer moeten artsen veilig houden DBS

27 juni 2019

14u55 0 Vilvoorde Bij de oprichting van de nieuwe huisartsenwachtpost (voor inwoners van Machelen, Vilvoorde, Strombeek en Zaventem) die morgen opent in het AZ Jan Portaels is er ook de nodige aandacht voor de veiligheid van de betreffende artsen. Zo worden ze bij huisbezoeken begeleid door een chauffeur met een specifieke opleiding en ook in de post is hij of zij nooit alleen. De artsen beschikken bovendien ook over een noodnummer om desgevallend hulp in te roepen. “Huisartsen voelen zich steeds vaker onveilig. Het geeft een geruster gevoel om met twee op pad te gaan ‘s nachts”, luidt het.

Na tien maanden intensieve samenwerking is de huisartsenwachtpost Midden-Brabant een feit. Deze wachtpost moet meer toegankelijke zorg bieden aan meer dan 100.000 inwoners van de gemeenten Vilvoorde, Diegem, Strombeek-Bever en Zaventem. Omdat er almaar minder huisartsen zijn moeten diegene die overblijven steeds meer wachtdiensten draaien. Door een vergroting van het wachtgebied kan dit beter opgevangen worden. Ook de kwaliteit zal verbeteren. De huisartsenwachtpost komt in de diabeteskliniek, die in het weekend gesloten is. Er zal een onthaal voorzien worden en een receptionist.

De veiligheid is ook een belangrijk aspect. Zo worden de artsen rondgereden door een chauffeur “Dat is veel veiliger dan dat je als huisarts alleen op pad moet ‘s nachts, zelf je weg moet zoeken, parking vinden en ondertussen ook nog telefoons moet beantwoorden”, zegt voorzitter Johan Buntinx van de vzw Huisartenwachtpost Midden-Brabant. “De chauffeurs zijn er om een geruster gevoel te geven maar hebben ook een specifieke opleiding gekregen vooral dan gericht op reanimatie en eerste hulp. Het zijn voor alle duidelijkheid geen bewakingsagenten. “

Dit is voor alle duidelijkheid geen extra kost voor de patiënt. “Het zit mee verrekend in de subsidies. We hebben een eenvoudige smartphone met een noodnummer om de chauffeur te verwittigen. Je kan ook afspreken dat als je na een kwartier niet terug bent de chauffeur je opbelt. Zelf heb ik nog nooit een probleem gehad maar je moet het maar eens meemaken. De moord op collega Patrick Roelandt eind 2015 heeft toch wel een impact gehad. Vooral voor de jonge vrouwelijke artsen is het ‘s nachts niet altijd evident. De politie is ook onderbemand en dan is ‘s nachts snel ter plaatse zijn ook niet evident. Dan is het aangenamer met twee. Dat is toch al een veiliger situatie.” Om evidente redenen aan de patiënten ook gevraagd om elektronisch te betalen.

Ook in de wachtpost staat de arts nooit alleen. “Er is altijd onthaalpersoneel. Zij beschikken eveneens over een noodnummer. In tegenstelling tot andere huisartsenwachtposten hebben wij dan nog het geluk dat we geïntegreerd zijn in een ziekenhuis. Er kan dus altijd snel iemand ter plaatse zijn.”

De poule bevat een 50-tal dokters. Bijna alle artsen in het gebied doen mee. “Dit zal het voor de patiënt en zijn familie gemakkelijker maken om de huisarts van wacht te bereiken.”

De huisartsenwachtpost Midden-Brabant opent op 28 juni zijn deuren in de diabetteskliniek op de site van het AZ Jan Portaels. De nieuwe post werd al feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), het stadsbestuur en tal van huisartsen en specialisten.

De wachtpost stelt ieder weekend haar deuren open van vrijdag 19 uur tot maandagochtend 8 uur en ook op officiële feestdagen. De dokter van wacht is bereikbaar via www.wachtdokter.be, 1733 of 02/254.62.62.