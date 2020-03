Nieuwe gebruiksvriendelijke website voor AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

02 maart 2020

18u55 0

Vandaag werd vanuit het ziekenhuis AZ Jan Portaels geen nieuw virus maar wel een splinternieuwe website de wereld ingestuurd. “Communicatie is heel belangrijk voor een ziekenhuis. We proberen hier dan ook op alle mogelijke manieren op in te spelen en ons ziekenhuis te verbeteren. Afgelopen jaar veranderde al heel wat aan de communicatie op de werkvloer en naar de cliënten toe. Nu was het de beurt aan onze website”, zegt Helena Polfliet communicatie verantwoordelijke bij AZ Jan Portaels tevreden.

De website heeft een overzichtelijkere opbouw en geeft bijvoorbeeld duidelijk weer welke dokters op welke diensten werkzaam zijn. Ook het werkschema staat meteen zichtbaar wat een afspraak vastleggen makkelijk maakt.

Meer over Helena Polfliet