Nieuwe gang van Vilvoords station is klaar tegen september 2021 Margo Koekoekx

22 april 2020

04u28 0 Vilvoorde De werken aan het station van Vilvoorde zijn nog steeds volop op gang. Burgemeester Hans Bonte (Sp.a) had dinsdag nog overleg met CEO van NMBS Sofie Dutordoir. “Ze beloofde dat de werken aan de nieuwe tunnel onder de sporen af is tegen september 2021", zegt de burgemeester.

Het fietsgebouw moet voldoende fietsen kunnen stallen. We hebben een nieuw knooppunt door de fietssnelweg én de ontwikkeling van de CAT-site Hans Bonte

Het is opvallend. Wie langs de bushaltes komt heeft uitkijk op een groot gapend gat in de muur. Die loopt momenteel bijna volledig onder de sporen door. De ruwbouw geeft steeds meer inzicht op wat gaat worden. Van op de perrons zie je ook al duidelijk waar trappen, en liften zullen komen. “Sofie Dutordoir ziet de werken omtrent de nieuwe gang onder de sporen zeker klaar zijn tegen september 2021. De vernieuwing van de perrons en alle toebehoren zoals liften horen daarbij”, zegt Bonte tevreden.

Fietspaleis

Maar dan stopt het niet. Ze maken nu al alles in gereedheid om na september 2021 een nieuwe fase in te gaan. “We willen de werken zo goed als mogelijk op elkaar laten aansluiten. Zo krijgt het Stationsplein een grondige opfrisbeurt en komt er een ruime fietsenstalling aan de voorkant van het station. Die zal zich bevinden rechts van de nieuwe gang, tussen de spoorbedding en de achterkant van de huizen in de Parkstraat. Daar is meer ruimte dan je zou denken.”

Aan de achterkant komt niet enkel een nieuwe fietsenstalling maar een heus fietsgebouw. “Die plek moet meer dan ruimte genoeg voorzien voor fietsers. Niet enkel met het oog op een capaciteit rekening houdende met de toekomst van de CAT-site, ook omdat daar een fietsknooppunt komt.” Aan de achterzijde van het station zal namelijk een fietssnelweg komen die zowel richting Brussel als richting Zemst loopt. Doordat zowel het station, de CAT-site en de fietssnelweg hier een knooppunt vormen, hechten ze veel belang aan voldoende fietsstallingen.

Vanaf september 2021 pakken ze in de eerste plaats de voorkant van het station aan.

De lang verwachte werken aan het station schoten in 2016 uit de startblokken. Vijf jaar later zal de langverwachte tweede tunnel klaar zijn. Het stationgebouw zelf op straatniveau dateert van 1882.