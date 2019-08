Nieuwe drijflaag met giftige blauwalgen op Zeekanaal: captatie- en recreatieverbod nog uitgebreid DBS

09 augustus 2019

17u49 0 Vilvoorde Het captatie- en recreatieverbod dat werd vastgesteld op het Zeekanaal Brussel-Schelde omwille van blauwalgengroei wordt nog uitgebreid. Ook elke vorm van zachte recreatie blijft verboden.

De Vlaamse Waterweg heeft tijdens een onderzoek een nieuwe drijflaag met giftige blauwalgen ontdekt. Hierdoor is het bestaande captatieverbod uitgebreid naar 500 meter op- en afwaarts van het insteekdok.

Blauwalgen – of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen onder meer huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Om veiligheidsredenen is het dan ook nodig om een verbod in te stellen op het capteren van water uit het insteekdok voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Ook elke vorm van zachte recreatie zoals kajak, zeilen, waterski en wakeboarden is er verboden tot nader order.

Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen, hoewel veel neerslag doorgaans een positief effect heeft.