Nieuwe cultuurseizoen in CC Het Bolwerk biedt voor elk wat wils DBS

03 juni 2019

10u45 0 Vilvoorde Het nieuwe cultuurseizoen van CC Het Bolwerk is voorgesteld met een circusworkshop door vzw Circolito in basisschool ‘t Groentje in het kader van de ‘Cultuurscholen’. Voor de echte seizoensopening is het wel nog wachten tot 20 september. Dan brengen The Bootleg Sixties een ode aan de jaren ‘60.

Datzelfde weekend is er tijdens de autovrije zondag ook de tweede editie van het gratis straattheaterevent Plein Publiq.

Vanaf dan vindt zoals ieder jaar een pleiade van gerenommeerde artiesten zijn weg naar het Bolwerk. Bent van Looy, Arsenal, Natalia & Jef Neve, Axelle Red, Novastar en Praga Khan zijn alvast veelbelovende namen. Ook de Clement Peerens Explotion en Radio Guga zullen op de lachspieren werken en dat is zeker het geval met de comedians Alex Agnew, Kamal Kharmach en Bart Cannaerts.

Als het enthousiasme van de leerlingen tijdens de circusworkshop in basisschool ‘t Groentje een voorbode is voor het komende cultuurseizoen, belooft het vanaf september te stomen.

Het openingsweekend van 20 tot 22 september belooft alleszins veel goeds. Op vrijdag komen The Bootleg Sixties langs en op autovrije zondag zet het straattheater Plein Public zijn tenten op bij het Bolwerkplein. Nog op de affiche staan onder meer Praga Khan, Bent Van Looy, Arsenal, Axelle Red en Novastar.

CC Het Bolwerk programmeert nog veel meer dan enkel muziek. Ook Warre Borgmans, Michael Pas en Dimitri Leue betreden het podium met ‘Genoeg’, terwijl comedians als Alex Agnew, Bart Cannaerts en Kamal Kharmach op de lachspieren werken.

Uiteraard is er ook plek voor theater. In ‘Genoeg!’ staan bijvoorbeeld kleppers als Warre Borgmans, Michael Pas en Dimitri Leue samen op de planken.

Een opvallende nieuwigheid is Café Twalsiree. In de week van 20 januari verplaatsen de activiteiten gedurende vijf dagen buiten de schouwburg. De voorstellingen vinden plaats in de polyvalente zaal van het cultuurcentrum die voor de gelegenheid extra gezellig gemaakt wordt. In deze huiselijke setting zitten de gasten samen aan tafel waar ze een drankje kunnen nuttigen tijdens de voorstelling.

De losse ticketverkoop start op 22 juni vanaf 9 uur. Abonnementen kunnen vernieuwd worden vanaf zaterdag 15 juni om 9 uur. De seizoensbrochure is online beschikbaar via www.bolwerk.be.