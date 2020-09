Nieuwe bezoekersregeling bij AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

03 september 2020

16u09 5 Vilvoorde Vanaf maandag 7 september mogen gehospitaliseerde personen meer bezoek krijgen bij AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Niet allemaal tegelijk, wel mogen verschillende mensen van dezelfde bubbel afwisselend op bezoek gaan.

Sinds de heropstart van de bezoekersregeling mogen de meeste afdelingen één vaste bezoeker hebben. Die heeft een gepersonaliseerde kaart met daarop een tijdslot. “Die tijdsloten blijven hetzelfde”, zegt woordvoerster Helena Polfliet. “De kaart mag nu echter binnen een bubbel doorgegeven worden. Mensen komen dus nog steeds alleen op bezoek, maar wie er komt mag van dag tot dag wisselen. Zolang de personen maar uit dezelfde bubbel komen en de kaarthouder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor eventuele contact tracing.”

Om een voorbeeld mee te geven: opa ligt in het ziekenhuis. Tot nu toe ging steeds dezelfde dochter met de bezoekerskaart op haar naam op bezoek. Vanaf aanstaande maandag mag zij die kaart doorgeven aan bijvoorbeeld haar zoon, die in haar bubbel zit. Zo kan hij ook op bezoek gaan. Daags erna kan nog iemand uit dezelfde bubbel op bezoek gaan. De dochter en kaarthoudster is wel verantwoordelijk om te weten wie op welke dag op bezoek ging omwille van de contact tracing.

Om na te gaan hoe het zit met bezoek per afdeling, neem je best een kijkje op de website. Er zijn namelijk aangepaste afspraken voor materniteit, gynaecologische, pediatrie, palliatieve, en coronapatiënten.