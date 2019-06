Nieuw ‘Mobipunt’ telt twee primeurs: digitale infozuil en fietskluizen met ingebouwd oplaadpunt DBS

26 juni 2019

16u16 0 Vilvoorde Aan het station van Vilvoorde is vandaag het eerste interregionale ‘Mobipunt’ van Vlaanderen voorgesteld. Een Mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties samenkomen zodat reizigers gemakkelijk kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Opvallend zijn de interactieve digitale infozuil en de ‘Blue-lockers’: individuele fietskluizen met ingebouwd oplaadpunt, waarmee Vilvoorde inspeelt op de sterke groei van de elektrische fiets.

Het Mobipunt aan het Vilvoordse station is een belangrijke schakel in het netwerk van mobipunten dat dit jaar moet gerealiseerd worden volgens het decreet van basisbereikbaarheid.

“Je moet Vlamingen niet proberen te overtuigen om de auto voor elk traject volledig achterwege te laten: de dagdagelijkse realiteit is nu eenmaal dat mensen hun auto nog nodig hebben”, vertelde minister Weyts bij de voorstelling. “Met Mobipunten kunnen we de burger wel verleiden om een alternatief voor de wagen te nemen voor een deel van het traject.”

“Vilvoorde wordt hiermee een optimaal openbaarvervoersknooppunt”, vindt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Door gezonde en kwaliteitsvolle alternatieven te bieden voor de wagen is het nu mogelijk om op een snelle manier naar Vilvoorde te komen via het openbaar vervoer of naar de rest van het land te reizen via trein of (Ringtram)bus. Nu er een oplossing voor de zogenaamde ‘last mile’ is door de deelfietsen van Blue Bike is dat meer dan ooit het geval.”

Interactieve infozuil

Naast het fysieke aanbod is ook het digitaal ontsluiten van het Mobipunt belangrijk om het potentieel ervan optimaal te benutten: de informatie over de verschillende vervoersmogelijkheden zelf moet vlot beschikbaar zijn. In Vilvoorde is hiervoor in samenwerking met het Infopunt Publieke Ruimte een interactieve infozuil geplaatst langs de voorzijde van het station. Het is de eerste in Vlaanderen. Via deze digitale infozuil kan de reiziger een overzicht vinden van de locatie en diensten van de verschillende vervoersmodi en de dienstregeling en real-time gegevens van de NMBS, De Lijn en MIVB raadplegen. Je vindt er ook terug of er bijvoorbeeld nog deelfietsen beschikbaar zijn. Op termijn zal de informatie verder uitgebreid werden met ‘interessante plaatsen’ en aanverwante diensten.

Schepen van Mobiliteit Barbara De Bakker (Groen) is trots dat Vilvoorde gekozen werd als pilootsite. “Ook in Vilvoorde zijn we hard aan het werk aan een mobiliteitsplan om de modal shift ingang te doen vinden. Dan moeten we het voor mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om te kiezen voor het openbaar vervoer, de fiets,... Als we met z’n allen blijven kiezen voor de auto als eerste vervoermiddel, en vandaag is dat zo voor 57% van de verplaatsingen van de Vilvoordenaars, dan staan we nog langer in de file de komende jaren. Dat is niet waar wij als stad voor kiezen.”

Blue-lockers

Het Mobipunt van Vilvoorde huisvest ook 20 gloednieuwe individuele fietskluizen. Je kan er niet alleen je fiets uiterst veilig stallen: als het een elektrische fiets is, kan je hem er ook gelijktijdig laden dankzij het ingebouwde oplaadpunt. De Blue-lockers zijn een nieuwe dienstverlening van Blue-mobility die hiervoor van Vilvoorde haar proeftuin heeft gemaakt. Na een positieve evaluatie zullen extra locaties volgen. De Blue-locker is ideaal voor pendelaars die de first mile met hun eigen fiets afleggen en de fiets nadien veilig willen stallen en opladen. Vanaf 26 juni zullen de fietskluizen beschikbaar zijn voor het publiek. Reserveren doe je door de ‘Fietskluizen app’ te downloaden. Je kan een fietskluis huren voor 0,5 euro/uur of 2,5 euro/dag. Meer info via www.blue-locker.be