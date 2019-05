Netten maken vogelkerkhof van vaartbrug JCV DBS

31 mei 2019

16u08 0 Vilvoorde Onder de vaartbrug in Vilvoorde hangen momenteel de kadavers van een twintigtal vogels vast in de netten onder de brug. De vogels die daaronder vast komen te zitten, bekopen dat met hun leven. De Stad Vilvoorde heeft het Vlaams Gewest om snelle een oplossing gevraagd.

Het speelpleintje onder de vaartbrug in Vilvoorde biedt momenteel een lugubere aanblik. Boven het voetbalterrein daar hangen de kadavers van een twintigtal vogels. De beestjes hangen met hun poten aan de netten die er gehangen zijn. Die netten moeten ervoor zorgen dat de dieren niet nesten onder de brug, maar betekenen dus een doodvonnis voor veel vogels.

Op sociale media reageerden dierenliefhebbers al verontwaardigd op het aanzicht. Ook de Vilvoordse schepen van Dierenwelzijn Jo De Ro (Open VLD) is op de hoogte. “Wij hebben al contact opgenomen met de verantwoordelijken om dit probleem op te lossen”, zegt zijn medewerker Robin Ramakers. “Er moet zo snel mogelijk een diervriendelijk alternatief gevonden worden. Een mogelijke oplossing is om netten te plaatsen met kleinere gaatjes. Nu kunnen vogels nog door de netten kruipen, maar als ze dat doen zitten ze vast.”

De Stad hangt echter af van Vlaanderen. De brug zelf is namelijk een gewestweg en valt daardoor niet onder de bevoegdheid van Vilvoorde. “Maar we gaan erop toezien dat deze situatie verholpen wordt”, zegt Ramakers. “We hebben al contact opgenomen met de verantwoordelijken bij het Gewest en gevraagd om dit snel in orde te brengen. We blijven dit opvolgen.”