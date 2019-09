Negrita sluit uiterlijk eind november 2019 Margo Koekoekx

11 september 2019

14u13 0 Vilvoorde Na drie generaties in Vilvoorde is het einde nabij voor één van de gekendste ijssalons van Vilvoorde en omstreken. “Wanneer onze voorraden op zijn stoppen wij er mee”, klinkt het bij Pascale D’Haene die de zaak al jaren uitbaat met haar man.

Ijssalon Negrita staat reeds even te koop en is dat nog steeds. “Voor overname hebben we meer dan genoeg geïnteresseerden. Wij willen echter vooral het gebouw verkopen. Verhuren zien we niet zitten”, aldus Pascale. Het gebouw dient verkocht te worden, met of zonder overname. De inboedel en niet te vergeten het recept, zit mee in de verkoopsprijs. Wat de volgende eigenaars ermee doen is hun keuze.

Wie de komende maanden nog wil genieten van lekker vanille of mokka-ijs in tal van verschillende coupes, rept zich beter snel naar de Grote Markt te Vilvoorde.