Negen volautomatische ontsmettingstoestellen voor de handen in AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

12 juni 2020

14u27 48 Vilvoorde Bij AZ Jan Portaels komt sinds de voorzichtige heropstart en versoepeling van bezoek, weer meer volk over de vloer. Ze plaatsen daarom 9 volautomatische ontsmettingstoestellen.

Met de bestelling van de toestellen is AZ Jan Portaels weer één van de eerste ziekenhuizen die dit introduceren. Enkel Veurne ging hen voor. De dispensers zorgen voor een correcte hoeveelheid ontsmettingsmiddel en hygiënische verdeling. “Nu zien we een hoog verbruik en houden we veel afval over aan de bidons die tot nu gebruikt worden. Zowel economisch als ecologisch is dit dus zeker een verbetering”, klinkt het bij Helena Polfliet, woordvoerster bij AZ Jan Portaels. “Moest er een tweede coronagolf komen, dan zullen we de toestellen naar buiten verplaatsen. Nu is dat nog niet nodig.”

Het ziekenhuis heeft een heftige periode achter de rug en heeft momenteel nog drie coronapatiënten onder haar vleugels.