Negen gemeenten uit regio boven alarmdrempel: drie uitschieters Robby Dierickx

16 augustus 2020

09u36 0 Vilvoorde Het aantal coronabesmettingen in onze regio is al enkele dagen stabiel. Zondag hebben negen gemeenten de alarmdrempel overschreden, al flirten zes ervan met die grens. Drie andere gemeenten blijven wel donkerder rood kleuren.

Machelen voert met 9 positieve gevallen tijdens de voorbije zeven dagen, goed voor 58 besmettingen per 100.000 inwoners, de lijst aan. Vilvoorde doet het met 21 positieve gevallen (47 besmettingen per 100.000 inwoners) niet veel beter, net als Wemmel met 8 positieve gevallen (49 besmettingen per 100.000 inwoners). Meise (4 positieve gevallen), Grimbergen (8), Zemst (5), Zaventem (7), Kraainem (3) en Wezembeek-Oppem (3) liggen dan weer net boven of op de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Overijse, Steenokkerzeel en Kapelle-op-den-Bos zijn de enige drie gemeenten uit onze regio die de voorbije zeven dagen geen besmettingen meer noteerden.

Vrijdag kondigde provinciegouverneur Lodewijk De Witte nog aan dat alle Vlaams-Brabanders voortaan altijd een mondmasker op zak moeten hebben. Daarnaast houdt hij ook nog enkele andere maatregelen achter de hand voor het geval de cijfers in de rand rond Brussel nog zouden stijgen.