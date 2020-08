Nabestaanden noch parket tekenen beroep aan tegen vrijspraak radioloog voor onopzettelijke doodslag Wouter Hertogs

03 augustus 2020

11u23 0 Vilvoorde Een radioloog van het AZ Jan Portaels die in juni vrijgesproken werd voor onopzettelijke doodslag zal niet voor het hof van beroep moeten verschijnen voor het onopzettelijk doden van een veertiger uit Vilvoorde. Er werd geen beroep aangetekend door de nabestaanden of het parket.

De 45-jarige man G. stierf in 2012 aan een hersenbloeding nadat hij op zijn werk gevallen was. De radioloog had op de CT-scan niets gezien, waarna ze hem naar huis had gestuurd. Enkele uren later overleed hij. Dat ze een fatale fout maakte werd niet betwist, maar toch werd ze vrijgesproken. “Hoe flagrant de fout ook was, toch kan ik mevrouw niet veroordelen. Er is namelijk geen zekerheid over het oorzakelijk verband tussen de fout en de dood van het slachtoffer. Deskundigen stellen dat de overlevingskansen groot waren geweest bij een tijdige diagnose. Toch kunnen ze niet met zekerheid stellen dat het slachtoffer het overleefd zou hebben. Als er geen rechterlijke zekerheid is over alle elementen kan ik beklaagde niet veroordelen. Een grote of aanzienlijke kans dat hij het had overleefd volstaat niet”, klonk het in het vonnis. De rechter sprak de nabestaanden nog troostend toe. “Jullie hadden het wellicht anders willen zien, maar niet elke fout is een misdrijf.”

De nabestaanden reageerden ontgoocheld na de uitspraak maar beslisten nu toch geen beroep aan te tekenen. Wel zal de zaak hoogstwaarschijnlijk nog een staartje krijgen voor de burgerlijke rechtbank. Daar kunnen de nabestaanden nog een schadevergoeding krijgen indien de burgerlijke rechter oordeelt dat de radioloog een fout had gemaakt waardoor ze de man stierf.