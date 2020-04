Naast teddyberen ook paarden achter het raam: “Verbondenheid onder de pjeirefretters is belangrijk” Margo Koekoekx

02 april 2020

10u27 10 Vilvoorde Na de teddyberen is er in Vilvoorde een nieuwe bal aan het rollen gegaan. Niels Leen (40) dropte het idee om niet enkel beren maar ook paarden achter de ramen te zetten. “De zorg is alle applaus, witte doeken en beertjes waard. Absoluut! Maar omdat we bij Vilvoorde de ‘pjeirefretters’ zijn, dacht ik dat het verbindend kan werken om ook paarden te spotten.”

Een extra link die zeker niet te missen valt is dat zijn broer en schoonzus, Jens en Tine, de brouwers zijn van de Pjeirefretterbieren. “Ja, dat was uiteraard ook deel van de inspiratie”, klinkt het.

Het idee van Niels was ook Lene Bettens niet ontgaan. Zij heeft Instagramaccount fanvanvilvoorde en supportert dus voor leuke initiatieven. “Zijn idee leek me super leuk, dus deelde ik het mee op Instagram.” Omdat niet iedereen een paard in huis heeft, postte ze er wat origami-ideeën bij. “Een blad papier heeft iedereen wel liggen denk ik. En Vilvoordenaren die de paardenworp met carnaval meemaakten kunnen die ook altijd gebruiken. Hopelijk vinden nog velen zijn idee even leuk als ik. Vooral het onderling verbinden is een belangrijke insteek”, klinkt het.