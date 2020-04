Na vijf weken vast zitten in België vertrok Margo opnieuw naar Engeland “Ik moest drie keer herboeken en reisde in een wagon voor mij alleen weer terug” Margo Koekoekx

22 april 2020

20u40 0 Vilvoorde Margo Rodet (27) groeide op in Vilvoorde maar woont de laatste jaren in Engeland. Wat een weekje bezoek aan vrienden en familie moest zijn, veranderde in vijf weken vastzitten in België. En dan nog zonder alle geplande bezoekjes aan vrienden en familie. Dinsdag kon ze na drie keer (her)boeken dan toch weer naar haar nieuwe thuis in Cambridge keren.

We wachtten met een man of veertig op de Eurostar. Het leek wel of ik de hele wagon voor me alleen had Margo Rodet

Het gezegde ‘derde keer, goede keer’ is hier volledig op zijn plaats. “Normaal zou ik het niet erg vinden om mijn bezoek aan België te verlengen maar dan wel onder andere omstandigheden”, klinkt het intussen opgelucht vanuit Engeland.

Het bezoek voor de drie verjaardagen van haar broer en vriendinnen duurde normaal van 17 tot 24 maart. Van dat samen vieren met vriendinnen was uiteraard geen sprake en de verjaardag van haar broer werd binnen het gezin gevierd. Eén week werd al gauw vijf weken.

Toen ik thuis kwam gaf ik Nat een dikke knuffel en daarna was de muur aan de beurt Margo Rodet

Knuffel aan huisgenoot en muur

Het werk was gelukkig geen probleem. Iedereen werkt al weken van thuis uit. Zo ook haar huisgenoot Natalia. “Zij zat nu vijf weken alleen thuis in Cambridge. Ze is afkomstig uit Uruguay en had dus ook geen familie in de buurt. Toen ik thuis kwam heb ik haar toch een dikke knuffel gegeven hoor! En daarna een knuffel aan de muur. Zo fijn weer thuis te zijn in Engeland”, zegt ze vrolijk.

Al van haar veertiende wist ze het: later vertrek ik naar Londen. Drie jaar geleden maakte ze van die droom werkelijkheid en strandde ze wat verder in Cambridge. “Ik kom vier tot vijf keer per jaar naar België om familie en vrienden op te zoeken. Maar mijn zelfstandigheid weer even opzij zetten en vijf weken integreren bij mijn ouders, twee zussen en een broer is toch weer even een aanpassing. Vooral omdat je dan nog niet eens buiten mag. Wat voor iedereen geldt natuurlijk”, lacht ze terugblikkend. De geplande frietavondjes met bijhorende massagerondjes, terrasjes en cinema-uitjes zag ze -zoals heel België- dik doorstreept in het agenda staan.

Drie keer is scheepsrecht

Maar dan de terugreis. Enkele dagen voor vertrek was duidelijk dat de trein niet zou rijden. Na een herboeking werd de trein nogmaals afgelast. Dan maar een -derde- nieuwe reis boeken. “En dan was het nog spannend tot het laatste moment. Toen ik afscheid nam van mijn ouders zei ik nog: ‘Ofwel tot over enkele maanden, ofwel tot over een uurtje’ voor het geval de Eurostar toch niet zou rijden.”

Doods station

Aangekomen aan het station Brussel-Zuid leek het nog alsof het station gesloten was, de schuifdeuren gingen gelukkig open. “Maar het was er doods, heel vreemde sfeer. Niemand aan het punt om in te checken, geen reizigers. Tot ik nog iemand tegenkwam en er vijf medewerkers toekeken op hoe we met twee onze spullen op de band legden ter controle. Ze zaten er met drie op een rijtje. Dicht bij elkaar, geen mondmasker en wel handschoenen. Op vijf minuten was heel het proces doorlopen. Wat verderop in de hal wachtten we met dertig misschien veertig passagiers op de trein.”

“Op de trein zelf vroeg de conductrice of ik aan een raampje wou zitten of in de vierzit. Dat is wel eens fijn. Anders moet je je strikt aan je plaats houden en is er simpelweg ook niet de mogelijkheid om elders te zitten.” Na een muisstille reis kon ze weer haar eigen voordeur binnen stappen.

De volgende keer dat ze naar België plande te komen was voor haar verjaardag in augustus. Of dat zal kunnen is nog een vraagteken.