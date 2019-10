Na Kortrijk en Genk voert nu ook Vilvoorde een verbod op lachgas in MKV

21 oktober 2019

19u21 6 Vilvoorde Recent voerden Kortrijk en Genk een verbod in op het verkeerdelijk gebruik van lachgas. Ook Vilvoorde volgt hen daar nu in. Daardoor wordt het voor de politie ook mogelijk om hier op te beboeten, wat anders niet kon. De nieuwe regel gaat vanaf 6 november van kracht.

Distikstofoxide, beter gekend als lachgas, is populair bij jongeren. Helaas is dat niet door het te gebruiken in slagroomspuiten zoals bedoeld, maar als drug. Wie het inademt, komt bijna onmiddellijk in een euforische roes, die geregeld gepaard gaat met gegiechel of lachbuien.

Nieuw reglement

Burgemeester Hans Bonte (sp.a): “Er bestaat consensus over dat het verkeerd gebruik serieuze gezondheidsrisico’s inhoudt. Zo traden er al verschijnselen van verlamming op door het gebruik van lachgas. Vooral jongeren lijken aangetrokken te worden tot dit product, vandaar dit nieuwe reglement.”

Boete tot €350

Wie dit nieuwe artikel overtreedt, riskeert een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal 350 euro of een sluiting van zijn of haar handelszaak indien de capsules worden verkocht in de zaak als drugs. Deze nieuwe bepaling maakt het eveneens mogelijk voor de politiediensten om op te treden tegen het gebruik van gascapsules in het verkeer.