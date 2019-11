N-VA wil meer inzet op veiligheid én inzicht in meerjarenplan Margo Koekoekx

27 november 2019

17u28 2 Vilvoorde Oppositiepartij N-VA is niet tevreden met de begrotingsplannen van de stad Vilvoorde die afgelopen maandag voorgesteld werden. De partij ziet haar kansen op inspraak als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Ze moesten door de grond zakken van schaamte. Er gaat nu meer budget naar veiligheid dan toen ze zelf in het bestuur zaten! Burgemeester Hans Bonte

Jan Anciaux, fractieleider van N-VA, vindt dat het goed is dat er geïnvesteerd wordt in de Zennestad, maar mist een concrete uitwerking. “Zowel de uitwerking over hoe het stadsbestuur zijn investeringen gaat financieren als over hoe deze verdeeld worden over de wijken van onze stad is onduidelijk. Dit was nochtans een klemtoon in het bestuursakkoord en in de campagne van verschillende meerderheidspartijen,” benadrukt hij.

Ook over Veiligheid en het Vlaams karakter van onze Zennestad is volgens N-VA niets te lezen in de communicatie van het stadsbestuur. “De criminaliteitscijfers in Vilvoorde liggen nochtans 30% hoger dan in de rest van Vlaanderen. De Vilvoordenaar pikt het niet dat dit stadsbestuur zijn kop in het zand steekt en weigert extra middelen vrij te maken voor ons politiekorps”, aldus Jong N-VA voorzitter Jeroen Bergers.

Schaamte

Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) hoeven ze zich daar niet druk in te maken. “Ze moesten door de grond zakken van schaamte. Er gaat nu meer budget naar veiligheid dan toen ze zelf in het bestuur zaten! Het budget wordt met 50% opgetrokken naar negen miljoen euro.”

Meer budget

De burgemeester bevestigt dat Vilvoorde er met zijn grootstedelijk karakter en ligging naast Brussel er slechter aan toe is dan de doorsnee stad in Vlaanderen. “Ondanks de grote uitdaging wat criminaliteit betreft kunnen we wel stellen dat we erop blijven inzetten en de criminaliteitscijfers fors dalen. Dat terwijl we zowat de laagste dotatie ontvangen van de federale overheid.” Vilvoorde krijgt €57 per inwoner aan politiediensten per jaar terwijl dat in andere gemeenten €80 per inwoner is en €200 per inwoner in het centrum van Brussel. “Elke burgemeester uit Halle-Vilvoorde vroeg eerder aan de ministers Jambon en De Crem van veiligheid en binnenlandse zaken om dat op te trekken maar wij blijven in de kou staan”, zegt Bonte.

Volgens Hans Bonte is het vooral frustratie die opspeelt bij de oppositie. “We hebben ons ontwerp voorgesteld aan de pers. Zoals in elke gemeente gaan daar nu verschillende adviesraden over -die trouwens deze week van start gingen-, vervolgens nog commissies en dan pas worden er politieke beslissingen genomen. Zij mogen zoveel informatie opvragen als ze willen, er staan geen geheimen in.” De voorstelling van het meerjarenplan staat op het agenda van de gemeenteraad in december.