Muzikale aperitiefcruises op het kanaal DBS

08 juli 2019

17u40 0 Vilvoorde Vanaf 12 juli kan je elke vrijdag deelnemen aan een twee uur durende avondboottocht op het Zeekanaal, telkens met een live band aan boord.

Je ontdekt daarbij Brussel, Vilvoorde, Grimbergen en de groene rand vanaf het water. Bovendien verwelkomt de kapitein je met een gratis glaasje bubbels of fruitsap. Op het muzikale programma staan: ritmische folk, rock classics, latino, Nederlandstalige popmuziek en jazz. Op vrijdag 23 augustus wordt afgesloten met DJ Bryan die de beste ‘Golden Oldies’ draait.

Vertrek (19.30 uur) en aankomst (21.30 uur) is telkens voorzien aan de Steenkaai in Vilvoorde. Volwassenen betalen 16 euro; kinderen 10 euro. Reservatie via contact@kanaaltochtenbrabant.be of 02/218.54.10 is noodzakelijk. www.kanaaltochtenbrabant.be