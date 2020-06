Muziek op het water Margo Koekoekx

19 juni 2020



Wie graag eens onderuitzakt op de boot, of net de beentjes wil strekken kan in de zomer in Vilvoorde terecht. Rivertours organiseert elke vrijdagavond van juli een muzikale rondvaart mét live band aan boord.

Een aanrader om mee te pikken. Elke avond staat een ander genre centraal, zo zullen disco, Jazz, folk, latino, country en rock en roll de revue passeren. Tickets reserveren is wel de boodschap.

Voor meer informatie neem je een kijkje op de website van rivertours.