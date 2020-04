Moslimgemeenschap steunt met maaltijden voor daklozen Margo Koekoekx

03 april 2020

10u06 7 Vilvoorde Daklozen kunnen drie maal per dag een maaltijd nuttigen bij het CAW en bij vzw Uit het niets. Het is dezer dagen immers erg moeilijk om voedsel te verkrijgen. Verschillende horecazaken uit de moslimgemeenschap sprongen op de kar en doneren beurtelings maaltijden.

Elke ochtend om 10 uur kunnen daklozen terecht bij het CAW voor een ontbijt en middagmaal. “Elke middag krijgen ze een kop soep met brood”, zegt Fatima Lamarti (Sp.a), schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen. “Zes daklozen komen steevast naar het ontbijt en avondmaal. ‘s Middags zijn dat er meer omdat daklozen die elders nachtelijke opvang hebben ook hierheen komen voor een middagmaal.”

Voor het CAW en Uit Het Niets is het niet altijd evident om voldoende voedsel bij elkaar te halen tijdens de coronacrisis. “Het is hartverwarmend dat verschillende zaken mee op de kar sprongen. Zo brengt Vilfoodia drie avonden per week maaltijden en ook Snack One Minute en Oase snack brengen geregeld maaltijden. ‘s Ochtends springen bakkers Jasmina en Al Baraka bij”, aldus Lamarti.