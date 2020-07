Mondmaskers voortaan verplicht op Vilvoordse markten Robby Dierickx

14 juli 2020

08u41 8 Vilvoorde Wie naar de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt in Vilvoorde wil, moet vanaf woensdag 15 juli een mondmasker dragen. Dat heeft het Vilvoordse stadsbestuur maandag beslist. Ook bij het bezoek aan de stadsdiensten is het dragen van een mondmasker verplicht.

Sinds zaterdag moeten we allemaal een masker in de winkels dragen. Het Vilvoordse schepencollege heeft beslist die verplichting nu door te trekken naar de wekelijkse markten. Hetzelfde geldt voor een bezoek aan de stadsdiensten in het administratief centrum Mattenkot en het Sociaal Huis in administratief centrum Kursaal.

Daarnaast benadrukt het stadsbestuur dat er boetes zullen volgen bij overtredingen in de horeca. Elke uitbater die zich niet aan de maatregelen houdt, zal een coronaboete van 350 euro krijgen. Ook klanten kunnen die boete krijgen wanneer ze de regels overtreden.

Tot slot is de evenementenkalender deze zomer beperkt in de Zennestad. “Om het ontstaan van lokale broeihaarden zoveel mogelijk uit te sluiten”, legt burgemeester Hans Bonte uit. “We voorzien gelijktijdig wel een brede waaier aan leuke en veilige activiteiten voor de Vilvoordenaar die tijdens de komende vakantieperiode zijn stad wil (her-)ontdekken.”