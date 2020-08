Mondmaskerplicht goed opgevolgd, al kan het volgens Zennestad nog beter Robby Dierickx

15 augustus 2020

09u28 7 Vilvoorde Ruim twee weken nadat het schepencollege van Vilvoorde iedereen verplichtte om een mondmasker te dragen in het ruime centrum van de stad en in alle parken, wordt Ruim twee weken nadat het schepencollege van Vilvoorde iedereen verplichtte om een mondmasker te dragen in het ruime centrum van de stad en in alle parken, wordt die maatregel volgens het stadsbestuur door het overgrote deel van de bevolking goed opgevolgd. Toch worden er nog te veel inbreuken vastgesteld. Er zal de komende dagen dan ook nauwkeurig toegezien worden op de maatregel.

In de zone tussen de Woluwelaan, de Leuvensesteenweg, de Benoit Hanssenslaan, de Stationlei, het Heldenplein, de Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde moet iedereen vanaf 12 jaar sinds 28 juli een mondmasker dragen. Ook in de parken is dat – behalve wie er aan het sporten is – ook het geval. Daarnaast moeten alle inwoners een mondmasker op zak hebben wanneer ze hun woning verlaten en het te dragen wanneer de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Die laatste maatregel werd ondertussen al uitgebreid naar de hele provincie, want vrijdag kondigde gouverneur Lodewijk De Witte aan dat elke Vlaams-Brabander altijd een mondmasker op zak moet hebben.

Reeks pv’s

Na twee weken maakte de Vilvoordse veiligheidscel de balans op. En daaruit blijkt dat het overgrote deel van de bevolking zich houdt aan de opgelegde maatregelen, maar dat er toch nog te veel inbreuken vastgesteld werden waardoor de politie een reeks pv’s moest uitschrijven. De komende dagen zal er nauwkeurig worden toegezien op de maatregelen inzake de mondmaskerplicht. Wie de maatregelen niet volgt, riskeert een boete van 250 euro.

“Het blijft belangrijk om ten allen tijde de nodige afstand te bewaren en als dit niet lukt een mondmasker te dragen”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Samen met de andere maatregelen zoals de hygiëneregels respecteren, afstand houden, vaste sociale bubbels kunnen we het virus onder controle krijgen.”