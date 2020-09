Momenteel toch geen corona-afdeling nodig in Vilvoords ziekenhuis Margo Koekoekx

29 september 2020

17u46 2 Vilvoorde Vrijdag was er nog sprake van een mogelijke opstart van een corona-afdeling. Nu liggen de kaarten weer anders op tafel. Momenteel ligt er nog maar één persoon met COVID-19 in dit ziekenhuis.

Vrijdag stond de teller nog op zes opgenomen patiënten met COVID-19. “We maakten ons klaar om opnieuw een corona-afdeling te openen. Er stonden al medewerkers paraat. Alle diensten waren klaar om uit de startblokken te schieten zoals voorzien. Gelukkig bleek de opstart niet nodig”, vertelt Helena Polfliet van AZ Jan Portaels.

Maandag verbleven slechts vier gehospitaliseerden over en twee kregen het ontslag uit het ziekenhuis. Aan het einde van het rekensommetje bleven dus opnieuw maar twee gehospitaliseerden over. Intussen zijn we weer een dag verder en is er nog iemand ontslagen waardoor er slechts één gehospitaliseerde coronapatiënt over blijft.