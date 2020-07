Mobiele voetbalvelden trekken Vilvoorde rond deze zomer Margo Koekoekx

09 juli 2020

14u09 0 Vilvoorde Vier mobiele voetbalvelden voor streetsoccer en pannavoetbal trekken de Vilvoordse wijken rond gedurende de zomerperiode. De stad wil hiermee het sportaanbod uitbreiden in de wijken.

Rondtrekkende voetbalveldjes moeten de jeugd ruimte bieden om naar hartenlust te voetballen. De stad heeft vier mobiele veldjes waarvan twee streetsoccervelden en twee pannavelden. Er staat telkens één veld van elk op een locatie gedurende twee weken. Vervolgens verhuizen de velden. Omdat er vier velden zijn, staan ze telkens in twee wijken tegelijk.

“We willen hiermee tegemoetkomen aan de vraag naar het sportaanbod in de wijken zelf. Zeker in de vakantie is leuk voor jongeren als ze dichtbij kunnen gaan voetballen”, zegt schepen voor Jeugd en Sport Moad El Boudaati (Sp.a).

De velden komen langs op volgende plaatsen: Peutie: Vredestraat, Kassei: Rubensstraat ter hoogte van bushalte Breemput, Centrum: Tyndalepark, Broek: sportvelden onder de Europabrug, Houtem, Negendagwand, Faubourg: sporthal en park Hazeweide, Koningslo: parking Kodaksite en aan het Far West: speelpark Maurits Duchéhof)

Wie meer informatie over de planning wil kan surfen naar de website www.vilvoorde.be.