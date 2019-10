Mobiel recyclagepark komt binnenkort naar Vilvoorde MKV

18 oktober 2019

Vilvoorde Recycleren is een must. Daar waar het voor sommigen een hele opgave is om met hun afval naar het recyclagepark te gaan, komt het nu naar jou. Waar het Mobiele Recyclagepark te vinden zal zijn lees je hieronder.

Mensen die minder mobiel zijn door gezondheid of vervoer kunnen hun afval begin volgende week droppen in het Mobiele recyclagepark. Zoals het gewone recyclagepark, staat dit los van de witte, bruine en blauwe zakken die in elk geval worden opgehaald.

Wat is welkom?

Kleine zaken waarvoor je gratis bij het mobiel recyclagepark terecht kan zijn: Elektrische apparaten, piepschuim, plastic folies, herbruikbare spullen, harde plastics, klein gevaarlijk afval, metaal, hout en frituurolie.

Voor groot restafval betaal je €7,50 per stuk. Als je meerdere stukken brengt, betaal je €7,50 per anderhalve kubieke meter. Je kan elektronisch of contant betalen. Volgeladen auto’s en laadbakken worden zoals gewoonlijk in het recyclagepark zelf verwacht.

Waar en wanneer?

Maandag 21 oktober 2019 van 13u tot 14u30 in de Jacob Smitsstraat t.h.v. nr 2, daarna van 15u tot 16u30 in de Goubloemstraat.

Dinsdag 22 oktober 2019 houden ze eerst halt van 13u tot 14u30 aan Vierbunder aan het einde van de weg. Vervolgens van 15u tot 16u30 in de Tulpenstraat aan de sporthal.