Moad El Boudaati (sp.a) niet verkozen vanop tweede plek: “Nadenken over een nieuw verhaal” DBS

27 mei 2019

11u26 8 Vilvoorde Voor Vilvoords schepen Moad El Boudaati, nog maar pas in de politiek gestapt, draaiden zijn tweede verkiezingen uit op een ontgoocheling. Sp.a verloor in Vlaams-Brabant zijn tweede zetel en dus raakte hij ondanks zijn tweede plek niet in de Kamer.

“Over mijn persoonlijke score ben ik wel nog tevreden. Ik haalde 6.458 stemmen”, reageert El Boudaati. “Maar het was belangrijker om als ploeg goed te scoren en dat hebben we niet gedaan. In Vilvoorde en Leuven houden we wel nog stand, maar elders gaan we fors achteruit. We gaan ons nu als partij bezinnen waar we naartoe willen. We moeten nadenken over een nieuw verhaal. Het is niet door nu 4,5 jaar te slapen en dan 6 maanden campagne te voeren dat we de Vlaming gaan overtuigen. Het is een enorm zwarte dag geweest voor de democratie. Het resultaat van de extreme partijen boezemt mij echt angst in.”