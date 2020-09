Ministoet tractoren op Medialaan gespot Margo Koekoekx

31 augustus 2020

21u01 0 Vilvoorde Een rijtje van tractoren, inclusief een cameraploeg opgemerkt enige tijd geleden? Boer zkt Vrouw haalde de boeren van dit seizoen naar Vilvoorde om hun post op te halen bij VTM in de Medialaan.

Een tractor in de buurt is niet abnormaal. Zeker niet gezien de tijd van het jaar. Toch was er onlangs een opvallende ministoet van tractoren aan de Medialaan in Vilvoorde. De boeren en boerinnen van het VTM programma Boer zkt Vrouw mochten hun liefdesbrieven komen ophalen. Daarvoor was in sommige gevallen een tractor nodig.