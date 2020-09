Minister van Onderwijs Ben Weyts op bezoek bij secundaire school Horteco Margo Koekoekx

01 september 2020

13u14 0 Vilvoorde Geen heuse scholenronde door Vlaanderen dit jaar voor de minister van Onderwijs. Vandaag was de eerste 1 september voor minister Ben Weyts (N-VA). Hij beperkte zich tot twee scholen. Sint-Cajetanus in Perk, en Horteco in Vilvoorde. En eigenlijk nog een derde, waar hij vanochtend zijn dochter afzette.

Eerst opende minister Ben Weyts de nieuwe lagere school Sint-Cajetanus in Perk. Daarna zakte hij af naar het Technisch atheneum Horteco in Vilvoorde. “Ik had een uitnodiging gekregen van de school. Gezien de grote oppervlakte van de school, is hier alle ruimte om afstand te houden tijdens een veilig bezoek.” De traditionele scholenronde waarbij enkele scholen per provincie bezoek krijgen, gaat dit jaar niet door. “We willen scholen op deze speciale 1ste september niet onnodig belasten.”

Na het onthaal door de directie kreeg minister Weyts een rondleiding samen met een eerstejaars klas. Voor hen is de school namelijk ook een nieuwe omgeving. Daarna ging hij met een andere groep op verkenning op het ruim 52 hectare grote schooldomein. Gezien Weyts ook minister van Dierenwelzijn is, was hij in zijn nopjes op de school waar ook een dierenverblijf is. “Moest ik nog een jaar secundaire school moeten lopen, ik zou dat met plezier hier doen”, zei hij. naast vragen over de aanpak wat corona betreft, richtte hij veel vragen aan de vakleerkrachten. De secundaire school waar milieu, fauna en flora centraal staan wekte duidelijk interesse.