Minister van Onderwijs Ben Weyts brengt eerste officieel schoolbezoek aan De Groene Planeet in Vilvoorde Margo Koekoekx

04 november 2019

12u06 0 Vilvoorde Maandagochtend startte Ben Weyts de dag met zijn allereerste schoolbezoek. Vilvoorde had de eer om de spits af te bijten. Om 8u30 kwam hij aan in school De Groen Planeet en volgde hij het ochtendritueel mee bij de peuters en eerste kleuterklas. Daarna lichtte hij toe dat hij eerst en vooral een taalbad wil bieden aan de jongsten omdat dat essentieel is voor het leerproces. Ook Jo De Ro (Open Vld), schepen van onderwijs in Vilvoorde was aanwezig om de noden en positieve evolutie te duiden.

Ben Weyts (N-VA), minister van onderwijs koos deze school in de Vlaamse rand met de uitdagingen zoals het onderwijs die nu kent. “70 tot 80% van de leerlingen hier zijn anderstalig. We moeten hen een taalbad kunnen geven en op die manier zorgen we ervoor dat ze kennis kunnen opdoen. Tot leren komen is een onmogelijke zaak als je de taal niet machtig bent. Kinderen moeten de kansen krijgen waar ze recht op hebben.” Het plan is om aan het einde van de derde kleuterklas een taaltest af te nemen. “We gaan dat zo doelgericht mogelijk aanpakken en bekijken met onderwijsexperts hoe dat precies in zijn werk zal gaan.”

Budget van 3,1 miljard

De investeringen zullen groot zijn, zo trekt Weyts een budget van 3,1 miljard euro uit voor de komende regeerperiode. “Dat budget gaat naar alle takken van het onderwijs, van kleuterschool tot universiteit. De eerste focus gaat nu liggen op taal omdat dat de start is van goed onderwijs.” Daarnaast is er nog een extra budget van 72 miljoen euro om zaken te garanderen zoals hulp en ondersteuning bijvoorbeeld voor extra handen voor zorg bij het M-decreet.

Jo De Ro is blij met de keuze van minister Weyts om naar Vilvoorde te komen. “Dit is een geweldige school waar hoog wordt ingezet op innovatie terwijl de noden hoog zijn. Het zijn vaak de scholen waar de uitdagingen het grootst zijn dat met de meest innovatieve ideeën aankomen. Zij zijn ook de eersten die ervaren dat het op de oude manier niet verder kan. Zo wordt hier Nederlands voor ouders aangeboden, hebben ze het zonnebloemproject om leerlingen op een correcte manier met elkaar te leren omgaan, is hier een schoolhond aanwezig in het zesde leerjaar en komen er volgende zomer werken aan om de infrastructuur te moderniseren.”

Welbevinden

De Ro benadrukt dat naast de kennis van het Nederlands ook het welbevinden hoog op het agenda staat. Directrice Hilde De Marie (39) staat hem daarin bij: “We hebben hier kinderen die met een zware rugzak en soms zelfs trauma’s binnenkomen. Er zitten ook veel kinderen die uit de nabije sociale wijk komen. Zij verdienen evengoed de kans op goed onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat ze zich goed voelen op school. Als er geen welbevinden is, is er geen kans op leren.”

Brugschool

Vilvoorde heeft sinds kort drie brugfiguren in verschillende scholen. Die moeten ervoor zorgen dat de brug tussen ouders, leerkrachten en leerlingen zou klein mogelijk wordt. “Dat is een investering die we hebben kunnen doen dankzij het extra budget van 1,5 miljoen dat we kregen”, laat De Ro weten.

Op de school werken ze zowel rond het welbevinden als aan laagdrempeligheid. Directrice Hilde De Marie: “We bieden lessen Nederlands aan voor de anderstalige ouders. Ze kunnen dan een heel schooljaar lang elke maandagvoormiddag les volgen tegen een kleine bijdrage. Tijdens die lessen wordt vooral toegespitst op Nederlands voor de kinderen. Soms gaan ze mee aan de slag in de klas tijdens een dictee of bakken ze pannenkoeken met de leerlingen. Zo zijn ze al een stap dichterbij om in te stromen in het Centrum Voor Volwassen onderwijs.”

Luiers verversen

Voor de leerkrachten wordt het hopelijk ook wat draaglijker. Zo zal minister Weyts inzetten op zorg tot vreugde van De Marie: “Nu heb je vaak een leerkracht die de klas geregeld in de steek moet laten om luiers te verversen. Heel wat leerlingen zijn niet zindelijk wanneer ze naar school komen. Als leerkracht kan je je niet meer focussen op het lesgeven want moet je die zorgende opdracht er ook bij nemen.” Momenteel is er een extra kracht op school die gedurende 10 uren twee klassen moet helpen met o.a. het verversen van de kindjes hun luiers.