Minister Dalle wil geen VRT in Vilvoorde

14 november 2019

Dan toch geen VRT in Vilvoorde. De minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft zo zijn redenen om het project niet naar Vilvoorde over te hevelen

“Drie elementen zijn belangrijk: er moet snel een nieuw project komen, de budgettaire afspraken moeten gerespecteerd worden er moet verder gewerkt worden op de mediasite aan de Reyerslaan in Brussel”, laat Dalle weten.

Gisteren liet burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) nog weten dat hij en zijn stadsbestuur aan VRT voorstelde om naar Vilvoorde te komen. De ideale ligging, de beschikbare ruimte en de verschillende media- en facilitaire bedrijven zorgen voor tal van opportuniteiten. Het voorstel viel in dovemansoren. “Er is daar al veel voorbereidend werk gebeurd. Er is ook een overeenkomst gesloten met het Brussels Hoofdstedelijk gewest, inclusief verkoop van gronden”, aldus Dalle.