Midsomerfuif zet mensen met een beperking in het zonnetje JCV

23 juni 2019

16u40 0 Vilvoorde Al voor de zevende keer organiseerden de stad Vilvoorde en de Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid zaterdag een fuif voor mensen met een beperking. Het evenement stond ook open voor vrienden en familie, dus kon iedereen genieten van goede plaatjes.

In totaal daagden meer dan 100 mensen op voor de fuif. “Vroeger deden we iets anders, maar de deelnemers zelf vroegen dan om iets met meer ambiance”, zegt schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti (sp.a). “Zo is er ook iets voor mensen dia anders moeilijk aansluiting vinden bij andere fuiven. Dankzij de families en vrienden die er ook zijn maken we er een echt inclusief feest van. Ook de dj is iemand met een beperking.”