Middeleeuws festival Fillefort geannuleerd DBS

20 augustus 2019

11u43 0 Vilvoorde Het middeleeuws festival Fillefort dat op zaterdag 7 en zondag 8 september voor het eerst zou plaatsvinden in het park Drie Fonteinen is afgelast omwille van ‘organisatorische redenen’. Dat heeft het evenementenbureau Toesj in samenspraak met de stad beslist.

De stad besloot begin dit jaar in te gaan op de aanvraag van het evenementenbureau Toesj om een middeleeuws festival te organiseren. Tijdens deze twee dagen konden bezoekers kennis maken met vervlogen ambachten, meedoen aan schildknaapgevechten, middeleeuwse vechtkunsten testen en kijken naar ridders te paard op een tornooi. Via een culturele publiek-private samenwerking (PPS) verleende de stad logistieke en financiële steun om te verzekeren dat de toegang tot het evenement gratis zou zijn.

Het stadsbestuur betreurt nu dat het middeleeuws festival op enkele weken van aanvang afgelast wordt. Schepen voor cultuur Moad El Boudaati (sp.a): “Het middeleeuws festival Fillefort leek ons de ideale manier om het park Drie Fonteinen eens op een originele manier in de kijker te plaatsen. De stad ging begin dit jaar dan ook graag in op het voorstel. We betreuren dan ook dat het evenementenbureau genoodzaakt is om het festival te annuleren omwille van organisatorische problemen. Het beloofde een goed gevuld weekend te worden. Maar met Open Monumentendag en de opendeur van het vernieuwde sportstadion Drie Fonteinen hebben we dat weekend alleszins nog genoeg troeven achter de hand. En misschien kunnen we volgend jaar wél met succes een middeleeuws festival op het programma zetten.”