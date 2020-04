MI-Concept schenkt 15 tablets aan ziekenhuis Communicatie blijft super belangrijk voor mensen in isolatie Margo Koekoekx

11u35 1 Vilvoorde MI-Concept schenkt 15 tablets aan AZ Jan Portaels. “Communicatie is heel belangrijk wanneer mensen geïsoleerd worden. Zeker bij de oudere groep die niet altijd in het bezit is van smartphone of tablets merken we dat het sociaal contact sterk afzwakt”, zegt zaakvoerder Joeri Sobry.

MI-Concept is de nieuwe Telenetwinkel die Els Neven (38) en Joeri Sobry (40) een half jaar geleden opende in de Leuvensestraat. Omdat ze hun steentje willen bijdragen schenken ook zij op hun beurt 15 tablets aan het algemeen ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde. “We trachten de tablets zo goed mogelijk surfklaar te maken zodat patiënten makkelijker met familie en naasten in contact kunnen komen”, aldus Joeri.

Ook al is hun winkel gesloten, ze blijven klanten zoveel mogelijk helpen van op afstand. “Digitaliteit is nu zo belangrijk. We merken dat velen nood hebben aan hulp of nieuwe toestellen. Ook wij hebben ons zoals veel lokale handelaars zo goed mogelijk aangepast om mensen te kunnen bedienen. Veel zelfstandigen gaan door een moeilijke tijd. Dat is bij ons niet anders.”