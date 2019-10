Metselen, timmeren en printen met een 3D-printer, de leerlingen leren het allemaal tijdens de DOEdag MKV

24 oktober 2019

17u04 4 Vilvoorde De zesdejaars van drie basisscholen uit Vilvoorde en omstreken konden de handen uit de mouwen steken op donderdag 24 oktober. Daar werden zes knelpuntberoepen op een leuke interactieve manier in de kijker gezet

‘s Ochtends trokken 100 leerlingen van GBS De Pimpernel uit Zemst, GO Kaleido en SBS ‘t Groentje naar het opleidingscentrum van de VDAB in Vilvoorde. Deze keer leren ze niet vanop de schoolbanken maar ontdekken ze hun talenten door te DOEN. Zo maakten ze hun eigen robotlampjes, leerden ze tekeningen ontwerpen voor de 3D-printer, timmerden ze eigenhandig een vogelnestkastje en leerden zelfs dat metselen niet zo simpel blijkt en een echte stiel is.

De leerkrachten vinden het alvast een meerwaarde. Juf Maya Saliën: “De leerlingen waren enorm enthousiast en keken echt uit naar vandaag. Mijn klas ging net metselen en het was geweldig om hen zo geconcentreerd bezig te zien. Het zag er niet evident uit, zo metselen langste dat metserskoord. De cursisten waren ook zeer begaan met de kinderen en stonden paraat waar nodig.” Het waren deze keer niet de docenten maar de volwassenen die zelf cursus volgen bij VDAB die de sessies mee begeleidde.

Meer techniek

Lore Verschooten (10) vond het alvast heel leerrijk. “We maakten lichtgevende robotjes en leerden daarvoor te solderen. Heel leuk! Ik vind dat we op school meer lessen met de computer zouden moeten hebben en meer moeten leren over techniek.” De kinderen vinden de activiteiten geweldig. Zelfs poetsen wordt hier met een heuse estafette aan de man gebracht, geen enkele leerling dat kloeg. Ouders, jullie weten wat te doen. Organisseer een poetsestafette thuis en het huis zal blinken!

Frietjes

Het topmoment van de dag? Dat blijkt toch de middagpauze met frietjes te zijn.

Karin Grillet en Sofie De Reymaeker (VDAB) blikken tevreden terug. “We organiseren dit al sinds 2002 en het is zo’n dat dat iedereen naar huis gaat met een lach op het gezicht. Wij doen verder!”