Metal & Hood zet sociale media in om jongeren aan te spreken

10 december 2019

17u47 0 Vilvoorde Woensdag 11 december organiseert Metal & Hood, een samenwerking tussen VDAB, Groep Intro en Riso, een infomoment voor jongeren die met vragen zitten over werk, opleidingen of sociale organisaties.

Op de infosessie kan iedereen tussen 15 en 26 jaar die met vragen zitten over werk, opleidingen of sociale organisaties terecht. “We pakten onze promotie deze keer anders aan”, vertelt Houari El Hannouti van VDAB. “Jongeren lezen geen flyers meer en daarom maakten we afgelopen week zelf dit filmpje in Vilvoorde.”

Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen jongvolwassenen terecht in de Witherenstraat 30 te Vilvoorde. Je hoeft niet in te schrijven en de ingang is gratis.