Met de fiets naar autovrije zondag in Vilvoorde Margo Koekoekx

19 september 2019

07u00 0 Vilvoorde 22 september is het voor de 18e keer autovrije zondag in Vilvoorde. Ben je niet woonachtig in Vilvoorde of heb je geen infobrochure ontvangen? We geven je graag nog even de belangrijkste informatie mee.

Er staan tal van culturele en sportieve activiteiten op het programma. Wat er allemaal te gebeuren staat lijsten we hier nog kort even op.

Wees welkom op de tweedehands fietsenmarkt, laat je kind een intensieve fietsinitiatie volgen of ga mee met de streetart-fietstocht of de pjeirefretters wandeling. Ook kan je genieten van straattheater, kan je wandelen door het cultuurstraatje of deelnemen aan de jeugddag. Dit en tal van activiteiten vind je met uitleg en tijdsaanduiding terug op de website van Vilvoorde of in de brochure. Je kan ook al een glimp opvangen van het project ‘ringtrambus’. Benieuwd? Deze zal op de bushalte op de Nowélei staan, ter hoogte van de Rooseveltlaan.

Afgesloten straten

Tussen 10 en 18 uur zijn alle straten tussen Woluwelaan, Leuvensesteenweg, Hanssenslaan (Benoit), Stationlei, Heldenplein, Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde autovrij. Voor het autoverkeer naar het AZ Jan Portaels blijven de Lange Molensstraat, Vlaanderenstraat, Zennelaan en Gendarmeriestraat open.

De bewoners van de autovrije zone kunnen geen gebruik maken van hun auto binnen de autovrije zone. Geparkeerde auto’s mogen blijven staan. Enkel personen met een doorgangspas mogen rijden in de autovrije zone. Klik hier om het stadsplan te raadplegen.