Mensen houden picknick in Drie Fonteinen, politie sluit speeltuin tijdlang af SHVM

16 maart 2020

09u54 25 Vilvoorde De politiezone Vilvoorde-Machelen is zondagnamiddag tussengekomen op het domein Drie Fonteinen. Tientallen mensen hielden er namelijk een picknick. De speeltuin op het domein werd daarnaast een tijdlang afgesloten.

“Vergeleken met de maatregelen die opgelegd werden door de federale regering, waren er iets te veel mensen aanwezig op hetzelfde moment. We hebben dan ook beslist om de parkgangers te verzoeken de plaats te verlaten. We zijn genoodzaakt om te reageren als we merken dat er te veel mensen samenkomen”, zegt Cathérine Bodet van de politiezone Vima.

Op een gegeven moment waren zo’n twintig à dertig kinderen aanwezig op de speeltuin. Die werd daarom ook een tijdlang afgesloten. “Enkel zeggen dat ze weg moeten, helpt niet, want dan staan ze er even later opnieuw”, aldus Bodet.