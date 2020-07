Melkhuisje in Hanssenspark omgedoopt tot Guzman Margo Koekoekx

24 juli 2020

17u16 0 Vilvoorde Het Melkhuisje in het Hanssenspark in Vilvoorde opende ein-de-lijk de deuren. Voortaan kan je terecht in het pop-up restaurant Guzman. Daar ontvangen ze je met open armen voor het verorberen van wat lekkers met tinten uit verschillende culturen.

Het Melkhuisje heeft al heel wat mooie en minder mooie jaren op haar teller staan. De meesten linken het nog aan tennisclub TenVil. De voorbije jaren was het leuke paviljoentje slachtoffer van brandstichting en vandalisme door leegstand. Stad Vilvoorde besloot het te heropwaarderen en pompte er maar liefst 300.000 euro in.

De bedoeling was dat er vanaf de zomer van 2019 al nieuw leven in huisde. Dat was echter niet het geval. Eerst vonden ze maar moeilijk een potentiële huurder, vervolgens liepen de werken uit. Daarna had het nog heel wat voeten in de aarde eer de stad en de huurders het goede evenwicht vonden in de wijn en het bijhorende water. Toen het paviljoentje af was maar nog leeg stond omdat de ondertekening van het contract bleef aanslepen, kwamen er plots veel kapers op de kust omdat het mooie eindresultaat wel belangstelling lokte. Een jaar later is alles dan toch in kannen en kruiken geraakt. Het duo Geert De Mot en David Schulpen dat hier in de buurt gekend is als ‘de mannen van BarBoufz’, opende er hun kersverse kindje: Guzman.

“Ik ben meteen op de opening eens gaan testen”, klinkt het bij Remy Esquiliche (Open Vld), die onder andere op de gemeenteraad meermaals aangaf dat hij zat te popelen om het vernieuwde pand te zien openen. “Het is eindelijk zo ver en het is geslaagd. Zo werken ze met QR-codes voor de menukaart, hebben een leuk vintage interieur met oude schoolbanken en een oldtimer. Ons zien ze terug!”

Je kan er in de zomer neerstrijken op het ruime terras in het park van donderdag tot zondag.

