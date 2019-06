Meezingfeest ‘Vlaanderen Zingt’ in Houtem DBS

17 juni 2019

19u04 0 Vilvoorde Het meezingfeest ‘Vlaanderen Zingt’ komt op zaterdag 29 juni om 19 uur naar Vilvoorde, meer bepaald naar Houtem op het pleintje aan de Damstraat.

Onder het motto ‘Mensen verbinden door samen te zingen’ zal Vlaanderen Zingt ook in de zomer van 2019 weer door Vlaanderen trekken om jullie massaal aan het meezingen te krijgen. Op het repertoire staan oudere en nieuwere liedjes in het Nederlands, Engels en soms ook in het Frans. Tussen 19 en 20 uur opent coverband ‘ONTPOPT ‘het programma in Houtem. Daarna volgt één groot volksfeest waarop je kan meezingen en dansen. Het einde wordt voorzien om 23 uur.

Vlaanderen Zingt is een initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Vlaamse Feestdag.