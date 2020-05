Meer regenbogen in Vilvoorde tegen homo-, bi- en transgenderhaat Margo Koekoekx

15 mei 2020

16u08 0 Vilvoorde Vandaag ziet het stadhuis van Vilvoorde er wat kleurrijker uit dan anders. Ze lieten een top tien van romans samenstellen en overwegen regenboogzebrapaden, allemaal in het teken van internationale dag tegen homo- en transfobie is. Zondag 17 mei is het exact dertig jaar geleden dat dit van de lijst psychische aandoeningen werd geschrapt.

Ter ere van dertig jaar aanvaarding van homo- en transfobie hing stad Vilvoorde samen met deelnemer van Mister Gay Belgium Jarno Biesemans uit Sint-Pieters-Leeuw een regenboogvlag op aan het stadhuis. En de stad wil zich nog engageren tegen homo-, bi- en transgenderhaat.

De stad overweegt ook om enkele regenboogzebrapaden aan te brengen in de stad en liet een top tien van boeken oplijsten die aandacht hebben voor het thema. Johanna Pas is uitbaatster van de enige LGBT+-boekhandel (lesbian, gay, bisexual en transgender) in België, genaamd Kartonnen Dozen. Zij verkoos de 10 romans die tevens beschikbaar zijn in de stadsbibliotheek.