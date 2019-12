Medewerkers Politiezone ViMa schenken hun eindejaarscadeaus in vorm van cheque ter waarde van 1.200 euro aan vzw Tonuso MKV

23 december 2019

12u00 0 Vilvoorde Politiezone ViMa schenkt cheque van 1.200 euro aan vzw Tonuso. Tonuso biedt kwaliteitsvolle en gedifferentieerde jeugdhulp aan gezinnen en hun kinderen. “Ik ben trots dat we dit kunnen doen en op die manier het sociaal engagement van de politiezone kunnen tonen”, vertelt korpschef Erik Bassleer.

De medewerkers krijgen normaal elk jaar een eindejaarscadeautje voor hun inzet. Dit jaar konden ze kiezen om dat cadeautje te ontvangen of de waarde ervan te schenken aan een goed doel. Bijgevolg koos het team ervoor om de cheque ter waarde van 1.200 euro aan vzw Tonuso te geven.

Tonuso is een vzw dat tot nu toe vooral actief is in het Brusselse, kocht een tijd geleden voormalige school Klavertje Vier op. Daar gaan nu wat werken in gebeuren en vervolgens rolt de werking ook in Vilvoorde uit.