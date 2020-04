Mathis (11) schrijft eigen rapliedjes over corona en krijgt felicitaties van politie Margo Koekoekx

22 april 2020

14u11 0 Vilvoorde Thuis zitten niksen? Dat zit er voor Mathis Ooms (11) en zijn zusjes zeker niet in! Ze maken samen rapliedjes over het coronavirus. De politie zag het filmpje op YouTube en ging met de fiets langs om hen te feliciteren.

Wie denkt dat liedjes over virussen en ‘in uw kot blijven’ saai zijn, denkt beter snel wat anders. Mathis maakte zijn versies namelijk op de deuntjes van bekende rapsongs zoals ‘Black And Yellow’ van Wiz Khalifa. “Ik ben grote fan van Wiz Khalifa en Snoop Dogg. Het volgende liedje dat ik ga gebruiken is ‘Sweat’ van Snoop Dogg”, zegt Mathis vastberaden. “Mijn ouders verspreidden de filmpjes via Facebook en ik hoop dat vooral veel kinderen mijn liedjes te zien krijgen.” We mogen nog een of twee liedjes van hem verwachten, al wil hij zelf vooral plezier hebben met zijn zusjes Maëlys (9) en Maïté (5).

Papa Bart beaamt dat meteen: “Hij houdt goed in het oog hoeveel views en likes hij krijgt. Ik vind het zelf leuk dat ze zich daarmee amuseren. Ze hebben tijd genoeg nu om zich ermee bezig te houden en ze verspreiden een boodschap. Daar sta ik volledig achter!” zegt Bart trots.

Zelf schrijven

Het idee kwam van zowel vader als zoon, maar de teksten zijn naar Mathis eigen zeggen van zijn eigen hand. En die zitten bijzonder goed in elkaar.

Verder juicht ook juf Sofie van het zesde leerjaar in De Groene Planeet zijn initiatief toe. “Mathis werkt altijd heel actief mee én is heel erg muzikaal. Wat hij nu maakte, verbaast dus niet echt en het is gewoon super leuk! Tijdens de voorbereidingen van het schoolfeest waar de nineties centraal stonden, bracht hij enthousiast heel veel nummers aan. Al denk ik dat zijn vader daar voor iets tussen zit. Hij is ook erg bezig met muziek.”

Klik hier voor zijn ‘Blijf in uw kot’ song. Hierin zingt hij over zijn grootouders, zijn eigen angsten voor het virus en over viroloog Marc Van Ranst. Voor het lied ‘Zware Lockdown’ op de beats van Black and Yellow, klik je hier.

