Massale belangstelling voor uitvaart van Frederik Vanclooster LH

11 januari 2020

18u33

Bron: Belga 2 Vilvoorde Onder massale belangstelling is deze namiddag in het crematorium Daelhof in Eppegem (Zemst) de uitvaartplechtigheid gehouden voor de 21-jarige Frederik Vanclooster die tijdens de nieuwjaarsnacht verdronk in het kanaal Brussel-Schelde vlakbij De Kruitfabriek aan de Steenkaai in Vilvoorde waar hij in de uren voordien aanwezig was op een fuif.

De uitvaart was een twee uren durend ontroerend gebeuren gevuld met vaak aangrijpende en moedige getuigenissen van de ouders, de zus, vrienden... "Indrukwekkend mooi, open, kunstzinnig... Het was de warmste uitvaart die ik ooit bijwoonde", aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) na afloop. Naast de twee aula's van het crematorium kon de uitvaart ook bijgewoond worden in de volledig gevulde centrale hal. Heel wat VRT-journalisten waren aanwezig om de ouders een hart onder de riem te zien.

Nog dezelfde dag van de verdwijning van Vanclooster werd onder coördinatie van de Cel Vermiste Personen in Vilvoorde een grote zoektocht op touw gezet waaraan heel wat vrijwilligers hun medewerking verleenden. Ook het kanaal werd doorzocht met sonarboten en duikteams. Het was uiteindelijk een duikteam van de brandweer van Vilvoorde die afgelopen zondag zijn lichaam in het kanaal aantrof op zo'n 30 meter van De Kruitfabriek. Het parket vermoedt dat de jongen door een ongelukkige val in het water belandde.

De stad Vilvoorde en de VUB, waar Vanclooster computerwetenschappen studeerde, openden een rouwregister. Vilvoorde benoemde hem postuum tot stadsambassadeur en droeg de titel die een maand voordien aan zijn ouders - de VRT-journalisten Lucas Vanclooster en Kristien Bonneure - was toegekend aan hem over. Het stadsbestuur wees hierbij op het feit dat Frederik symbool staat voor warmte en solidariteit en verwees onder meer naar zijn engagement als leider binnen de AKABE-scouts voor jongeren met een handicap.

Meer over Vilvoorde

Frederik Vanclooster