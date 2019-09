Managers van ISS voor één dag op de uitvoerende werkvloer tijdens Company Day Margo Koekoekx

26 september 2019

18u20 1 Vilvoorde Donderdag 26 september was het eens wat anders bij ISS, een bedrijf dat facilitaire dienstverlening aanbiedt. Zo gaan de managers aan de slag op een andere werkvloer en draaien ze een dag mee in één van de uitvoerende teams. De sfeer in de keuken zit alvast goed, tussen de ochtend- en middagservice door klinken de hevige beats van The Lounge.

Muriel Van Antwerpen (44), Chief HR, vertoefde vandaag in de keuken van ISS bij het onderdeel catering in Vilvoorde. “We zijn met een 100-tal managers en die werken vandaag allemaal in een ander team. Voor mij is het nu de tweede keer. Vorig jaar ben ik 13 uur lang gaan kuisen met twee teams op Brussels Airport. Heel fijn om te doen en dan merk je ook dat hun werk zeker niet te onderschatten is.”

Op gelijk niveau

Elk jaar organiseren ze zo’n dag. Op die manier ervaren ze ook hoe eventuele problemen efficiënter kunnen aangepakt worden en kunnen ze op gelijk niveau communiceren met de andere werknemers. “Ik heb hier vandaag in de keuken al heel veel bijgeleerd. Het is ook fijn om te zien wat hier leeft én het is zwaar werk. Het is wat anders dan aan een bureau zitten en naar een scherm kijken. Ik merk dat je een heel andere houding aanneemt terwijl je de hele tijd met het eten bezig bent. Onze collega hier staat om 4 uur op om hier om 5 uur te starten en de leveranciers te ontvangen. Dat bewonder ik!”

De volgende keer dat ze dit organiseren zou Muriel graag eens aan de receptie staan. “Het contact met mensen en het uithangbord zijn van een bedrijf, dat is een heel belangrijk onderdeel. Mensen krijgen op dat moment hun eerste indruk van een bedrijf. Het lijkt me leuk daar deel van te kunnen uitmaken”, zegt ze enthousiast.

Meer dan paar keer per jaar hoeft niet

Ook chefkok Luc Goris (49) vindt het goed dat zulke dagen worden georganiseerd. “Voor mij hoeft dat niet. Al merk ik dat het wel een positieve invloed heeft op het team. Ze waarderen de appreciatie en het respect dat ze krijgen voor hun werk. Meer dan één of twee keer per jaar zou ik het ook niet doen want dan verdwijnt het effect en wordt het niet meer dan een gewoonte. Je merkt nu ook dat Muriel heel gemotiveerd is om bij ons een dag mee te werken en dat is fijn.” Zelf is hij van opleiding beenhouwer-traiteur en heeft hij door zijn passie voor koken verschillende cursussen in avond school gevolgd, bij onder mee Sergio Herman, Peter Goossens en David Martin. Naast zijn werk baat hij om de twee weekends nog thuisrestaurant Louvaindanvers uit met zijn vriendin.