Man werpt glas naar familieleden: 3 maanden cel Wouter Hertogs

24 juni 2020

12u00 0 Vilvoorde Een Vilvoordse dertiger is veroordeeld tot 3 maanden cel voor een man die bij een familieruzie door het lint ging. Hij wierp zelfs een glas naar zijn familieleden en ook de politie kreeg het hard te verduren.

Twee jaar geleden moest de politie tussenkomen voor een familiale twist. Pater familias A. was heel opgewonden na een uit de hand gelopen discussie over geldzaken. Hij toonde zich erg agressief tegenover zijn familie en gooide zelfs met een glas naar hen. De tussenkomende agenten probeerden hem te kalmeren maar ook zij kregen het verbaal hard te verduren. Daarop zagen ze geen andere mogelijkheid dan hem te arresteren. Ook dit ging niet zonder slag of stoot. “Meneer excuseerde zich achteraf wel bij de agenten. We stelden hierop een minnelijke schikking voor maar deze werd niet betaald. Daarom werd hij gedagvaard”, aldus het parket. De man stuurde zijn kat naar de zitting en kreeg bij verstek 3 maanden cel.