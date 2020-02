Man voor rechter na aankoop mes: “Verboden wapen? Vroeger kocht je dat op de dijk?!” Wouter Hertogs

26 februari 2020

17u23 0 Vilvoorde Een 63-jarige man uit Vilvoorde riskeert 1 maand cem met uitstel voor verboden wapenbezit. Hij kocht een mes via een Chinese website, maar dit pakje werd op de luchthaven onderschept.

Op 7 februari van vorig jaar onderschepte de douane een pakje met een springmes in. Het bleek te zijn voor J.M. uit Vilvoorde. Hij betaalde de minnelijke schikking niet waardoor hij gedagvaard werd. “Dat was een cadeau van een Chinese website waar ik veel kocht. Wist ik veel dat dat verboden was, vroeger verkocht men dit nog op de dijk aan zee.” Uitspraak op 4 maart.