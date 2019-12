Man verlinkt kennis niet...dus moet hij zelf opdraaien voor drugsbezit WHw

09 december 2019

16u56 0 Vilvoorde Een Vilvoordse twintiger riskeert 18 maanden cel voor het bezit van cannabis en cocaïne.

Op 23 juli 2018 werd de man in het holst van de nacht tegengehouden door een patrouille. Ze vonden het verdacht dat hij en twee vrienden zonder reden rondreden en beslisten de wagen uit te kammen. Met succes, want de agenten vonden 30 gram cannabis en 1 gram cocaïne. Gevraagd naar een uitleg hiervoor stak de twintiger een heel verhaal of over een zekere Yasin die hen de drugs in bewaring gegeven had. De inzittenden werden uiteindelijk niet opgepakt maar de bestuurder werd hierna wel meermaals uitgenodigd voor en herverhoor; “Zo wilde men te weten komen wie die Yasin nu exact was en wat zijn rol was. Beklaagde ging echter nooit in op de uitnodigingen waardoor enkel hij vervolgd werd”, aldus het parket. Ook naar de rechtbank kwam hij niet; Uitspraak op 13 januari;