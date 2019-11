Man ‘steelt’ smartphone van ex: werkstraf van 60 uur gevorderd WHW

18 november 2019

14u50 0 Vilvoorde Een twintiger uit Vilvoorde riskeert een werkstraf van 60 uur voor een diefstal met geweld.

Het ging niet om een klassieke gewelddadige diefstal. De vriendin van de man had eind vorig jaar een punt gezet achter hun relatie, en vlak erna begon ze een relatie met een andere man. Dat kon de beklaagde niet verkroppen en hij ging bij zijn ex langs om verhaal te halen. Daar was de vrouw op haar beurt dan weer niet van gediend en ze nam haar smartphone om hulp te bellen. Hierop greep hij haar hand, draaide die om en pakte de smartphone. Vervolgens wandelde hij er doodleuk mee weg.

Eerst werd een strafbemiddeling opgezet maar dit liep niet van een leien dakje. Daarom werd hij alsnog gedagvaard. “Ik heb de smartphone de volgende dag teruggegeven. Dat is toch geen diefstal dan?”, verdedigde hij zichzelf. De rechter doet uitspraak op 16 december.