Man steekt echtgenote twee keer na verhitte discussie WHW

06 september 2019

16u42 0 Vilvoorde Een man uit Vilvoorde riskeert 3 jaar cel met uitstel voor poging doodslag. De man stak zijn echtgenote tot twee maal toe bij een uit de hand gelopen discussie. De vrouw overleefde de messteken ternauwernood.

Op 30 april van vorig jaar ontplofte de bom bij het echtpaar. Nochtans hadden ze samen een daguitstapje gemaakt. Om tien uur ‘s avonds waren ze thuisgekomen. De man had echter honger en vroeg zijn vrouw iets klaar te maken. Hier had ze geen zin in en al snel vlogen de verwijten heen en weer. Toen ze hem een loser noemde en hem vergeleek met zijn vader, met wie hij een slechte band had gehad knapte er iets. “Hij heeft een mes genomen en twee keer uitgehaald naar zijn vrouw. Hierna liep hij naar de buren en biechtte hij op wat hij had gedaan. Dankzij het alerte optreden van de buurvrouw waren de hulpdiensten snel ter plaatse.”, aldus het parket. In het ziekenhuis diende haar mild verwijderd te worden. Ook staken er nier- en leverproblemen op.

10 centimeter diep

Poging doodslag, aldus het parket. “Het mes had een lemmet van 29 centimeter. Als je daarmee uithaalt weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Een van de messteken was tien centimeter diep, het toont aan hoe hard hij stak”, aldus het parket. Wel hield de procureur rekening met zijn blanco strafregister. “Bovendien besef ik dat het in een opwelling gebeurde. Het koppel heeft zich ook verzoend.” Daarom werd een straf met volledig uitstel gevorderd. Als probatievoorwaarde werd psychologische begeleiding, relatietherapie en een alcoholverbod voorgesteld. Uitspraak op 3 oktober.