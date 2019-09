Man riskeert jaar cel nadat hij half jaar lang auto-onderdelen van werkgever steelt WHW

10 september 2019

17u05 2 Vilvoorde Een Vilvoordse dertiger riskeert 12 maanden cel voor loondiefstal. De man stal volgens het parket meer dan 300 auto-onderdelen van zijn werkgever. Zelf minimaliseert hij de feiten.

De man werkte bij een verdeler van auto-onderdelen. Er bleken plots echter tientallen onderdelen spoorloos te verdwijnen. Al snel werd de dertiger ervan verdacht deze te stelen, maar pas na enkele maanden kreeg de werkgever zekerheid toen de man op heterdaad werd betrapt toen hij onderdelen in zijn eigen wagen legde. Bij een huiszoeking werden 69 injectoren aangetroffen en 33 lege verpakkingen. “Nog voor hij gepakt werd waren de zes maanden ervoor al 23 injectoren verdwenen, goed voor een inkoopwaarde van 25.000 euro”, aldus de advocaat van het bedrijf, dat zich burgerlijke partij stelde.

Vertrouwen beschaamd

Zelf bekende hij de diefstal, maar enkel van de injectoren die in zijn wagen en in zijn woning werden aangetroffen. “Hij heeft schrik dat men hem alles in de schoenen wil schuiven”, aldus de verdediging. Het parket ziet het ietwat anders. “Meneer is van het type dat enkel dat bekent wat onomstotelijk bewezen is. Hij was ploegbaas en kreeg veel vertrouwen van zijn werkgever. Dat heeft hij zwaar beschaamd. Daarom verzet ik mij tegen een werkstraf. Er moet een vermelding op zijn strafregister komen, zodat toekomstige werkgevers weten dat ze hem niet kunnen vertrouwen.”

Uitspraak op 9 oktober.